L’amministratore dell’Eni | il gas russo sarà sostituito al 100% in inverno 2024-25

(Di venerdì 20 maggio 2022) "Il progress delle acquisizioni è positivo". Ma l'Italia non riuscirà a coprire il gasalprima dell'-25. Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, parlando alla convention di Forza Italia a Napoli. "Il problema dei volumi - ha detto Descalzi - è positivo in progress ma non riusciamo a coprirli per l''22-23 se non al 50%, incominciando da ottobre novembre, poi nello stesso periodo dovremo riempire gli stoccaggi e quindi senza il gasè estremamente difficile, poi 80% dei fabbisogni escludendo parte gasnell'del 23-24 ecopertura gasnell'24-25. Dobbiamo fare ancora di più in termini di rinnovabili e devono crescere molto di più di ...