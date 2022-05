Inzaghi pronto a tornare in panchina: contatti intensi con un club di Serie B! (Di venerdì 20 maggio 2022) Inzaghi pronto ad una nuova sfida. L’ex attaccante del Milan è ora in cerca di una nuova squadra. L’ex bomber, da allenatore si è fatto apprezzare soprattutto in Serie B. Sfortunata però questa ultima stagione con il Brescia terminata per lui con l’esonero prima della fine del campionato. Rapporti ancora tesi tra le rondinelle e il tecnico esonerato tramite mail. Filippo-Inzaghi Secondo quanto riportato dal noto giornalista Alfredò Pedullà però sarebbero sempre più frequenti i contatti tra Pippo Inzaghi e il Como. I lariani, attualmente guidati da Giacomo Gattuso, che spera nella riconferma, quest’anno hanno raggiunto un’agevole salvezza ma nonostante i buoni risultati la società comasca potrebbe puntare sull’esperienza del campione del mondo per puntare ancora più ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 20 maggio 2022)ad una nuova sfida. L’ex attaccante del Milan è ora in cerca di una nuova squadra. L’ex bomber, da allenatore si è fatto apprezzare soprattutto inB. Sfortunata però questa ultima stagione con il Brescia terminata per lui con l’esonero prima della fine del campionato. Rapporti ancora tesi tra le rondinelle e il tecnico esonerato tramite mail. Filippo-Secondo quanto riportato dal noto giornalista Alfredò Pedullà però sarebbero sempre più frequenti itra Pippoe il Como. I lariani, attualmente guidati da Giacomo Gattuso, che spera nella riconferma, quest’anno hanno raggiunto un’agevole salvezza ma nonostante i buoni risultati la società comasca potrebbe puntare sull’esperienza del campione del mondo per puntare ancora più ...

