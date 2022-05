Infortunio Gagliardini, non ci sarà per Inter-Samp (Di venerdì 20 maggio 2022) Brutte notizie dall’infermeria nerazzurra: Roberto Gagliardini salterà Inter-Sampdoria a causa di un Infortunio al piede Non ci sarà dunque Roberto Gagliardini contro la Sampdoria, vittima di un Infortunio durante l’ultimo allenamento. Il centrocampista dell’Inter ha riportato un’infrazione al piede sinistro e dunque conclude anzitempo il suo campionato L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Brutte notizie dall’infermeria nerazzurra: Robertosalteràdoria a causa di unal piede Non cidunque Robertocontro ladoria, vittima di undurante l’ultimo allenamento. Il centrocampista dell’ha riportato un’infrazione al piede sinistro e dunque conclude anzitempo il suo campionato L'articolo proviene da Calcio News 24.

