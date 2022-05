Governo | ultimatum di Draghi ai partiti | “Ora basta o me ne vado”

(Di venerdì 20 maggio 2022) Un Consiglio dei Ministri convocato in tutta fretta nel tardo pomeriggio di giovedì e chiuso in soli dieci minuti, in cui Marioha sostanzialmente dato l’aidella maggioranza:divisioni su qualunque cosa o me nea casa. I distinguo e le recriminazioni, dal punto di vista del premier, non fanno parte di questa fase politica, in cui è fondamentale portare a termine le riforme necessarie a portarsi a casa i soldi del PNRR. Il Cdm d’urgenza L’allarme rosso tra i ministri suona poco dopo le 17, quando vengono convocati d’urgenza in Cdm per “comunicazioni” del premier. Tutti ignorano perché Mariovoglia vederli, e così a stretto giro dai lanci di agenzie che danno notizia del Cdm dell’ultimo minuto la preoccupazione si diffonde tra Camera e Senato, ...

...ai partiti " Lega e Forza Italia in testa " sulla legge sulla concorrenza, e in particolare sul nodo delle concessioni balneari che agita il centrodestra. O si trova un accordo o il...Oltre però non possono andare, a meno di non entrare in rotta di collisione con i loro rappresentanti al. Il modo in cui Brunetta rivendica "la piena adesione" alle richieste del premier e la ...Le fibrillazioni interne alla maggioranza, con le parole del presidente del Consiglio sul Ddl Concorrenza, e il dibattito sull'invio di forniture per il governo di Kiev sono i temi in primo piano sull ...Dopo la convocazione a sorpresa del consiglio dei ministri e l’ultimatum del premier a Lega e Forza Italia sulla concorrenza, il leader del Carroccio dice che i sabotatori del governo non sono i leghi ...