Google Russia dichiara fallimento: la decisione dopo il sequestro del conto bancario (Di venerdì 20 maggio 2022) Google Russia ha dichiarato bancarotta, e ha dovuto chiudere i suoi uffici dalle parti di Mosca, ma non come protesta per via della guerra in Ucraina scoppiata lo scorso 24 febbraio. Google Russia, 20/5/2022 – Computermagazine.itTutta colpa del sequestro del conto bancario a cui è stata sottoposta la compagnia di Mountain View e che la stessa utilizzava per finanziarie le proprie attività nel Paese straniero. Secondo quanto si apprende, così come riportato nelle scorse ore dal Corriere della Sera e dall’agenzia Ansa, alla base di tale decisione drastica vi sarebbe il mancato pagamento di una sanzione pecuniaria da ben 7.2 miliardi di rubli, che al cambio attuale fanno circa 107 milioni di euro. ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 20 maggio 2022)hato bancarotta, e ha dovuto chiudere i suoi uffici dalle parti di Mosca, ma non come protesta per via della guerra in Ucraina scoppiata lo scorso 24 febbraio., 20/5/2022 – Computermagazine.itTutta colpa deldela cui è stata sottoposta la compagnia di Mountain View e che la stessa utilizzava per finanziarie le proprie attività nel Paese straniero. Secondo quanto si apprende, così come riportato nelle scorse ore dal Corriere della Sera e dall’agenzia Ansa, alla base di taledrastica vi sarebbe il mancato pagamento di una sanzione pecuniaria da ben 7.2 miliardi di rubli, che al cambio attuale fanno circa 107 milioni di euro. ...

Advertising

fattoquotidiano : L’ azienda non paga una multa da 113 milioni. “Ma Garantiremo i servizi free” [Leggi di Marco Franchi] - News24_it : Ucraina Russia, le news sulla guerra di oggi | Zelensky: «Il Donbass è un inferno. Iniziata fase più... - Corriere… - News24_it : Ucraina Russia, le news sulla guerra di oggi | Zelensky: «Il Donbass è un inferno». Il vice di Azov smentisce... -… - Iostoconlanato : Uomini, donne e bambini. I soldati russi non uccidono solamente, compiono anche violenze sessuali atroci. - panniger : 3/4 Ha detto che la centrale nucleare di Zaporozhye d'ora in poi lavorerà per la Russia, nel suo interesse, e che l… -