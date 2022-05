Gianfranco Vissani | la rivelazione su Alessandro Borghese | «Sua madre mi chiese di prenderlo nel mio ristorante»

(Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo le dichiarazioni disulla carenza di personale nel settore della ristorazione, entra a gamba tesa nel dibattito anche. Lo chef, spesso divisivo, torna sul tema introdotto un paio di mesi fa dal collega dalle colonne del Corriere e aggiunge un altro tassello alla biografia del conduttore di ‘Quattro ristoranti’.su: «Suamidinel mio» «Vuoi diventare? Devi lavorare sodo. A me nessuno ha mai regalato nulla. Mi sono spaccato la schiena, io, per questo lavoro che è fatto di sacrifici e abnegazione». Si era descritto così alcuni mesi fa, sollevando ...

Advertising

nonstop9981 : Gianfranco Vissani: “Barbara Bouchet mi disse di prendere suo figlio Alessandro Borghese nel mio ristorante”… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Gianfranco Vissani: “Barbara Bouchet mi disse di prendere suo figlio Alessandro Borghese nel mio ristorante” https://t.co… - FQMagazineit : Gianfranco Vissani: “Barbara Bouchet mi disse di prendere suo figlio Alessandro Borghese nel mio ristorante” - Marilenapas : RT @fanpage: Gianfranco Vissani dice la sua e si sofferma sulle difficoltà degli imprenditori della ristorazione - JasonCopper8 : @BorgheseAle Svelato l'arcano. Quello che se la prende coi giovani che non vogliono lavorare, secondo le dichiarazi… -

Di lui, nei giorni scorsi sembra che ne abbia parlato, il collega e le sue parole non sono di certo passate inosservate. La risposta di, il collega "A lessandro è un ...A tirare su la cortina su uno dei "figli di" che hanno maggior successo in Italia è stato, che intervistato dal magazine online Mow ha rivelato un retroscena su Alessandro ...Gianfranco Vissani, intervistato da "MowMag", ha affermato che Alessandro Borghese sarebbe dovuto andare a lavorare con lui. Lo chef ha raccontato che Barbara Bouchet, madre di Alessandro, lo contattò ...Alessandro Borghese finisce, di nuovo, nel mirino della polemica ma questa volta dopo dichiarazioni rilasciate da un altro noto chef, ovvero Gianfranco Vissani. Durante gli ultimi mesi a far discutere ...