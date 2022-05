F1 GP Spagna, Perez: “Ferrari sarà forte in questo week-end” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Sono sicuro che la Ferrari sarà forte questo weekend, vediamo quanta potenza hanno acquisito. E’ una stagione lunga e vogliamo continuare a spingere come abbiamo fatto. Tuttavia abbiamo già perso tanti punti quest’anno e speriamo di risolvere i problemi di affidabilità. Possono compromettere un intero weekend e non vorrei si ripetano”. Lo ha detto Sergio Perez, pilota della Red Bull, nella conferenza stampa del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Alle 14 prenderà il via la prima sessione di prove libere, la seconda comincerà alle 17. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) “Sono sicuro che laend, vediamo quanta potenza hanno acquisito. E’ una stagione lunga e vogliamo continuare a spingere come abbiamo fatto. Tuttavia abbiamo già perso tanti punti quest’anno e speriamo di risolvere i problemi di affidabilità. Possono compromettere un interoend e non vorrei si ripetano”. Lo ha detto Sergio, pilota della Red Bull, nella conferenza stampa del Gran Premio didi Formula 1. Alle 14 prenderà il via la prima sessione di prove libere, la seconda comincerà alle 17. SportFace.

