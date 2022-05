(Di venerdì 20 maggio 2022)– Lasoffolta si realizzerà l’obiettivo è di farla entro il 2023. È questo l’atto che laTedesco hato, nel corsoseduta di ieri, con ildefinitivo per la realizzazione dell’opera marittima che consentirà una adeguata protezioneMarina dai disastrosi effetti delle mareggiate. Come spiega il Vicesindaco Manuel Magliani: “Su quell’area si andrà ad operare con due lotti, il primo dei quali a conclusione dell’intervento di recupero già avviato sull’Anfiteatro e il secondo di rifioriturasoffolta già esistente: questa sarà riportata a 1,5 metri sotto il pelo dell’acqua, con la possibilità di arrivare fino a 0,50 in un secondo momento. Nel contempo è prevista una ...

Comune, Parco e Regione al lavoro per eliminare i mali d'inizio stagione della baia. Erosione della costa a Civitavecchia, la Giunta approva il progetto di una barriera sommersa È questo l'atto che la Giunta Tedesco ha approvato, nel corso della seduta di ieri, con il progetto definitivo per la realizzazione dell'opera marittima che consentirà una adeguata protezione della ...