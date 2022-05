Draghi, premier in visita agli alunni di Sommacampagna (Di venerdì 20 maggio 2022) Ormai il periodo scolastico sta volgendo a termine. Altre poche settimane e gli scolari di tutt’Italia inizieranno le consuete vacanze estive. Ma in provincia di Verona, precisamente a Sommacampagna, c’è ancora tempo di fare qualche incontro importante all’interno delle mura scolastiche. Infatti nella giornata di oggi in una certa scuola media si è presentato il premier Mario Draghi. Lo scopo della visita è stato quello di avere un incontro con gli alunni, per avvicinare i più giovani ad alcuni argomenti di assoluta attualità. Dal conflitto tra Ucraina e Russia, passando sia per la pandemia che al momento della sua elezione come premier, sino ai ringraziamenti a chi gli ha permesso di raggiungere tali obiettivi, Draghi si è aperto completamento ai ragazzi di ... Leggi su zon (Di venerdì 20 maggio 2022) Ormai il periodo scolastico sta volgendo a termine. Altre poche settimane e gli scolari di tutt’Italia inizieranno le consuete vacanze estive. Ma in provincia di Verona, precisamente a, c’è ancora tempo di fare qualche incontro importante all’interno delle mura scolastiche. Infatti nella giornata di oggi in una certa scuola media si è presentato ilMario. Lo scopo dellaè stato quello di avere un incontro con gli, per avvicinare i più giovani ad alcuni argomenti di assoluta attualità. Dal conflitto tra Ucraina e Russia, passando sia per la pandemia che al momento della sua elezione come, sino ai ringraziamenti a chi gli ha permesso di raggiungere tali obiettivi,si è aperto completamento ai ragazzi di ...

Advertising

MatteoRichetti : Mentre lo sport preferito da tutti, da #Conte a #Salvini, passando per Berlusconi, è quello di mettere in difficolt… - Agenzia_Ansa : UCRAINA 'Il costo dell'invasione russa in termini di vite umane è terribile. L'Italia ha offerto sostegno per indag… - Azione_it : Salvini e Conte non possono continuare a sabotare l'azione del Governo #Draghi in un momento drammatico come quello… - PelleEnzo : RT @CislNazionale: ?? Dal #25maggio al #28maggio il XIX Congresso della #Cisl #essercipercambiare. Apertura mercoledì alle 15.00 con i salut… - Fai_ReggioCal : RT @CislNazionale: ?? Dal #25maggio al #28maggio il XIX Congresso della #Cisl #essercipercambiare. Apertura mercoledì alle 15.00 con i salut… -