Disabilità a Ladispoli | il Ministro Stefani incontra i cittadini per parlare di inclusione

(Di venerdì 20 maggio 2022)– L’Amministrazione comunale rende noto che mercoledì 25 maggio alle ore 18:00 presso l’aula consiliare Fausto Ceraolo in piazza Falcone, ilper le, On. Erika, incontrerà ie gli enti del terzo settore diper affrontare il delicato tema dei diritti e dell’. A fare gli onori di casa il sindaco Alessandro Grando che, dopo l’incontro, accompagnerà ila visitare “Il Giardino di Annalisa”, il polo dellerealizzato dall’Associazione Nuove Frontiere Onlus in via delle Viole. “Siamo onorati di ospitare ail– ha commentato Grando – a cui faremo visitare un ...

