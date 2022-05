Ddl Concorrenza | Mario Draghi snobba i partiti E scrive direttamente a Casellati per chiedere di “varare la legge entro maggio”

(Di venerdì 20 maggio 2022) Non solo il richiamo in Consiglio dei ministri. Ora, con un gesto del tutto inusuale,completamente ialla presidente del Senato Maria Elisabettaperché il ddlsia varatoappena ricevuta la lettera l’ha letta e poi girata al presidente della decima commissione di palazzo Madama e a tutti i capigruppo. I contenuti della missiva saranno oggetto di discussione alla prossima conferenza dei capigruppo che si terrà martedì prossimo alle 15. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha scritto una lettera al presidente del Senato in cui chiede tra l'altro che ilvenga approvato entro maggio. Elisabetta Casellati appena ricevuta la lettera l'ha letta e poi girata al presidente dela decima commissione di palazzo Madama e a tutti i capigruppo. I ...In tale contesto il Governo forza la mano, chiedendo la fiducia sul, e arriva all'aut aut come già avvenuto in passato su green pass, vaccini e fisco. Tuttavia il fronte decisivo è ...(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha scritto una lettera al presidente del Senato in cui chiede tra l'altro che il ddl concorrenza venga approvato entro maggio.AGI - Le fibrillazioni interne alla maggioranza, con il richiamo ai partiti del presidente del Consiglio sul Ddl Concorrenza, e il dibattito sull'invio di armi all'Ucraina sono i temi in primo piano ...