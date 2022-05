Concorso straordinario bis, contributo di 128 euro si paga in unica soluzione. Non accolta la richiesta di suddividere in due tranche, la seconda solo a chi entra in graduatoria (Di venerdì 20 maggio 2022) Concorso straordinario bis di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Ministero ha pubblicato il bando e predisposto la piattaforma per la presentazione della domanda entro il 16 giugno 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 maggio 2022)bis di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Ministero ha pubblicato il bando e predisposto la piattaforma per la presentazione della domanda entro il 16 giugno 2022. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso straordinario bis, contributo di 128 euro si paga in unica soluzione. Non accolta la richiesta di suddivid… - ProDocente : Concorso straordinario bis: sulla prova orale incombe un interrogativo destabilizzante - ProDocente : Concorso straordinario bis: chiarimenti sulla prova orale - Marilenapas : RT @direpuntoit: Arriva un nuovo concorso straordinario per la #scuola: ecco chi può partecipare. - TecnicaScuola : Concorso straordinario bis, i docenti delle paritarie non ammessi: per Rampelli (FdI) è un atto iniquo, “interrogat… -