Con il progetto Women For Bees, l'obiettivo è formare apicoltrici in tutto il mondo, per il futuro delle api. Per partecipare, basta un hashtag (Di venerdì 20 maggio 2022) «Le api sono quasi tutte femmine, formano meravigliose comunità di pura organizzazione e collaborazione. Sarà un caso che siano così affini a noi donne?» racconta Cécile Lochard, Guerlain's Director of Sustainability. Senza questi piccoli preziosi insetti, perfino Einstein ha ipotizzato che l'uomo non possa sopravvivere più di tre o quattro anni: non avrebbe più nulla di cui alimentarsi. Ecco perché oggi, 20 maggio, è importante celebrare il World Bee Day, la giornata mondiale della salvaguardia delle api. In Italia, per il secondo anno, la ricorrenza ha un portavoce e supporter beauty d'eccezione, la Maison Guerlain.

