Can Yaman, ossessionato dalle fan, cambia casa

L'attore turco, con un duro sfogo su Instagram, ha annunciato che cambierà casa (anche se resterà a Roma) perché non sopporta più le eccessive attenzioni nei suoi confronti e le aggressioni subite da tutte le donne con cui si accompagna

