California Couture | la collezione resort di Dior disegnata da Kim Jones in collab con ERL

(Di venerdì 20 maggio 2022) Un paio di giorni fa, il designer di ERL Eli Russell Linnetz ha iniziato ad essere contattato dagli amici di Venice Beach. "Ho iniziato a ricevere un sacco di messaggi da persone impazzite che mi chiedevano tipo, 'Perché il tuo nome è su Windward Avenue accanto a?'", ha detto Linnetz, che lavora e vive a Venice. "'Cosa sta succedendo?'" La sfilataMen Spring 2023 a Venice,Courtesy of Eric Staudenmaier forLa risposta è arrivata ieri sera (stanotte in italia ndt), quandoed ERL hanno preso il controllo di alcuni isolati nel cuore di Venice Beach per una sfilata in co-branding.ha le risorse per creare passerelle cinematografiche e inespugnabili praticamente ovunque, come quando hanno costruito un deserto dei Looney Tunes a Parigi, cactus inclusi, per ...

YANNIS VLAMOS YANNIS VLAMOS Eccolo questo caos perfezionista, chiamato non a caso: lo streetwear che va di pari passo con la cura sartoriale, senza separarsi mai, in nessuno dei ...... mentre sulle passerelle dellaStephan Rolland propone un bracciale alla schiava scultoreo. ... entrambi perfetti da indossare nelle sere d'estate con Preziosissimi HOLLYWOOD,- MARCH ... California Couture di Dior, altro che capsule collection The answer came last night, when Dior and ERL took over a few blocks in the heart of Venice Beach for a co-branded runway show. Dior has the resources to create hermetically seale ...Una collezione sontuosa e inventiva, in perfetto equilibrio tra streetwear e sartoriale, che poi è la cifra stilistica che Jones ha portato da Dior. La sfilata si è tenuta a Los Angeles, che sta diven ...