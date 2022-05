Bari-multiproprietà, i De Laurentiis fanno ricorso (Di venerdì 20 maggio 2022) I De Laurentiis non mollano sul tema della multiproprietà. L’Avvocato Mattia Grassani depositerà oggi alla Corte Sportiva di Appello il ricorso della Filmauro per conto di Napoli e Bari contro le nuove norme sulla multiproprietà imposte dalla FIGC, e che costringerebbero la famiglia De Laurentiis a cedere uno dei due club entro il 30 giugno L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 20 maggio 2022) I Denon mollano sul tema della. L’Avvocato Mattia Grassani depositerà oggi alla Corte Sportiva di Appello ildella Filmauro per conto di Napoli econtro le nuove norme sullaimposte dalla FIGC, e che costringerebbero la famiglia Dea cedere uno dei due club entro il 30 giugno L'articolo

