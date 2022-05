Autostrada gratis per i pendolari. L'ipotesi contro i rincari: niente pedaggio per i residenti (Di venerdì 20 maggio 2022) È la sesta Autostrada più cara d'Italia (il pedaggio costa in media oltre 10 centesimi al chilometro), ma è anche l'unica vera via che collega le aree interne a rischio spopolamento di Lazio e Abruzzo con Roma. Ora la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità un ordine del giorno proposto dal capogruppo di FdI, Francesco Lollobrigida, che chiede al governo «di esentare dal pagamento del pedaggio i residenti pendolari dei 113 Comuni di Lazio e Abruzzo che percorrono regolarmente l'A24 Roma-L'Aquila-Teramo e A25 Torano-Pescara per motivi di studio, lavoro e salute. Anche perché queste due arterie Autostradali sono, di fatto, il principale, se non l'unico, collegamento con la capitale. Per la cui percorrenza, però, i cittadini dell'Abruzzo e del Lazio hanno subito ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) È la sestapiù cara d'Italia (ilcosta in media oltre 10 centesimi al chilometro), ma è anche l'unica vera via che collega le aree interne a rischio spopolamento di Lazio e Abruzzo con Roma. Ora la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità un ordine del giorno proposto dal capogruppo di FdI, Francesco Lollobrigida, che chiede al governo «di esentare dal pagamento deldei 113 Comuni di Lazio e Abruzzo che percorrono regolarmente l'A24 Roma-L'Aquila-Teramo e A25 Torano-Pescara per motivi di studio, lavoro e salute. Anche perché queste due arterieli sono, di fatto, il principale, se non l'unico, collegamento con la capitale. Per la cui percorrenza, però, i cittadini dell'Abruzzo e del Lazio hanno subito ...

