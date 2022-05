Allegri: “Credo che domani sarà una partita con tanti gol, vi dico chi ha recuperato a centrocampo” (Di venerdì 20 maggio 2022) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Jtv. Di seguito le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Fiorentina-Juventus, gara che andrà in scena domani sera al Franchi alle ore 20:45. Una gara molto sentita da entrambe le tifoserie, e che vedrà i viola fare di tutto per racimolare i tre punti necessari per raggiungere l’Europa League. In questo momento la squadra di Italiano è settima dietro Lazio e Roma, che in questo momento sarebbero in Europa League Che cosa vuole vedere domani sera? “Una bella partita contro una squadra che ha l’obiettivo di centrare l’Europa. Troveremo un ambiente caldo e noi dobbiamo divertirci”. Cosa può dirci sulla formazione di domani? “Andremo tutti a Firenze a parte Danilo, Chiesa e De Sciglio. Poi gli altri ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Massimiliano, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Jtv. Di seguito le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Fiorentina-Juventus, gara che andrà in scenasera al Franchi alle ore 20:45. Una gara molto sentita da entrambe le tifoserie, e che vedrà i viola fare di tutto per racimolare i tre punti necessari per raggiungere l’Europa League. In questo momento la squadra di Italiano è settima dietro Lazio e Roma, che in questo momento sarebbero in Europa League Che cosa vuole vederesera? “Una bellacontro una squadra che ha l’obiettivo di centrare l’Europa. Troveremo un ambiente caldo e noi dobbiamo divertirci”. Cosa può dirci sulla formazione di? “Andremo tutti a Firenze a parte Danilo, Chiesa e De Sciglio. Poi gli altri ...

