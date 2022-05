‘Aiuto, mi hanno tamponato’: provoca un incidente, scappa e poi chiama i Carabinieri (Di venerdì 20 maggio 2022) Latina. Non solo si mette alla guida ubriaco e tampona un’auto in sosta ma poi finge di esser stato vittima di un ulteriore incidente e chiama i Carabinieri per tutti i rilievi del caso. Le forze dell’ordine hanno però capito che qualcosa nella deposizione dell’uomo non andava e hanno approfondito il caso, portando a galla tutta la verità. Leggi anche: Roma, maxi tamponamento sul GRA: diversi veicoli coinvolti e code infinite La dinamica dell’incidente I rilievi del primo incidente realmente avvenuto sono stati effettuati dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina. Giunti sul posto i Carabinieri constatavano il danneggiamento di un’autovettura in sosta il cui proprietario riferiva loro che era stato provocato dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 maggio 2022) Latina. Non solo si mette alla guida ubriaco e tampona un’auto in sosta ma poi finge di esser stato vittima di un ulterioreper tutti i rilievi del caso. Le forze dell’ordineperò capito che qualcosa nella deposizione dell’uomo non andava eapprofondito il caso, portando a galla tutta la verità. Leggi anche: Roma, maxi tamponamento sul GRA: diversi veicoli coinvolti e code infinite La dinamica dell’I rilievi del primorealmente avvenuto sono stati effettuati dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina. Giunti sul posto iconstatavano il danneggiamento di un’autovettura in sosta il cui proprietario riferiva loro che era statoto dal ...

