VIDEO: Paura per Bryan Danielson a Rampage, la sua gamba incastrata per oltre 10 minuti (Di giovedì 19 maggio 2022) Surante le registrazioni dell’episodio di AEW Rampage di questa settimana c’è stata grande Paura per un infortunio accorso a Daniel Bryan o Bryan Danielson. L’ex campione WWE, infatti, è rimasto bloccato tra la rampa e il ring, con la gamba che non voleva saperne di uscire fuori da questa intercapedine. Momenti di Paura Momenti di Paura, anche perché si temeva una lacerazione dei tessuti che avrebbero comportato un possibile lungo stop. Il wrestler-secondo il racconto di chi ha assistito a questi momenti di Paura – sarebbe rimasto oltre 10 minuti incastrato in questa posizione pericolosissima, con la crew della AEW che cercava in ogni modo di liberarlo senza aggravare la ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 19 maggio 2022) Surante le registrazioni dell’episodio di AEWdi questa settimana c’è stata grandeper un infortunio accorso a Daniel. L’ex campione WWE, infatti, è rimasto bloccato tra la rampa e il ring, con lache non voleva saperne di uscire fuori da questa intercapedine. Momenti diMomenti di, anche perché si temeva una lacerazione dei tessuti che avrebbero comportato un possibile lungo stop. Il wrestler-secondo il racconto di chi ha assistito a questi momenti di– sarebbe rimasto10incastrato in questa posizione pericolosissima, con la crew della AEW che cercava in ogni modo di liberarlo senza aggravare la ...

