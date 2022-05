VICINANZA A FEDERICO VALIETTI E ALLA SUA FAMIGLIA

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il Pordenone Calcio si stringe con grande affetto a, calciatore della Prima squadra, colpito in queste ore da un grave luttore.vanno le più sentite condoglianze del presidente Mauro Lovisa e del presidente onorario Giampaolo Zuzzi, dei soci, del direttore generale Giancarlo Migliorini, del responsabile dell’area tecnica Matteo Lovisa, del direttore sportivo Emanuele Berrettoni, di dirigenti, staff e tesserati tutti della Società. Powered by WPeMatico

