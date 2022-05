Verde, per lo scudetto dice Milan: «Merita per quanto espresso sul campo» (Di giovedì 19 maggio 2022) Le parole del giocatore spezzino, Verde, sulla lotta scudetto: «Il Milan Merita sicuramente per quanto ha espresso sul campo» Intervistato a Station Radio, Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha parlato della sua favorita per lo scudetto: «Io sono sempre rimasto accecato da come ha giocato e come ha gestito il gruppo l’Inter. Non mi meraviglierei se dovessero vincerlo nuovamente loro. Il Milan Merita sicuramente per quanto ha espresso sul campo» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Le parole del giocatore spezzino,, sulla lotta: «Ilsicuramente perhasul» Intervistato a Station Radio, Daniele, attaccante dello Spezia, ha parlato della sua favorita per lo: «Io sono sempre rimasto accecato da come ha giocato e come ha gestito il gruppo l’Inter. Non mi meraviglierei se dovessero vincerlo nuovamente loro. Ilsicuramente perhasul» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Radio3tweet : Per chi ci ha trascorso anni di studio matto, disperatissimo, ma anche spensierato: si sono aperti oggi i festeggia… - AffInt : ??Oggi su - EleonoraEvi : PER CINGOLANI QUESTA TRANSIZIONE NON S'HA DA FARE! Il Ministro si rivela un bluff alle dipendenze delle grandi azie… - Maximinelli : RT @Poghos2003: I piddini sono passati dal considerare Giuseppi uno statista salvatore della patria al livello di De Gasperi e Churchill (p… - pcbassignana : RT @DPCgov: ???? L'allerta meteo-idro non indica se piove o c'è il sole ma è una valutazione degli scenari e dei livelli di rischio sul terr… -

Oops, il rublo è la miglior valuta del 2022 Se ad inizio anno servivano 75 rubli per un dollaro adesso ne bastano 62, il 17% in meno, con la valuta russa ai minimi sul biglietto verde da due anni e ... Mancano tecnici: le aziende vanno ad assumerli direttamente a scuola ... dall'altro lato gli studenti avranno l'opportunità di candidarsi per le posizioni occupazionali ...fosse destinata a perdurare - scrivono i due esperti - (e magari a crescere con la transizione verde e ... varesenews.it Cosenza-Vicenza, nel pronostico... i cartellini Come l'andata della finale playout anche il retour match tra calabresi e veneti si preannuncia combattuto e caratterizzato dalla tensione ... Carabinieri, due giorni per trentennale Convenzione Biodiversità In occasione del 30esimo anniversario della Convenzione per la Diversità Biologica, l’Arma dei Carabinieri celebra, con il convegno internazionale di 2 giorni “Nature in mind”, il valore della ... Se ad inizio anno servivano 75 rubliun dollaro adesso ne bastano 62, il 17% in meno, con la valuta russa ai minimi sul bigliettoda due anni e ...... dall'altro lato gli studenti avranno l'opportunità di candidarsile posizioni occupazionali ...fosse destinata a perdurare - scrivono i due esperti - (e magari a crescere con la transizionee ... Tre incontri per ripensare il verde di Gallarate Come l'andata della finale playout anche il retour match tra calabresi e veneti si preannuncia combattuto e caratterizzato dalla tensione ...In occasione del 30esimo anniversario della Convenzione per la Diversità Biologica, l’Arma dei Carabinieri celebra, con il convegno internazionale di 2 giorni “Nature in mind”, il valore della ...