Ucraina: via libera Senato Usa ad aiuti per 40 miliardi (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Senato americano approva il pacchetto da 40 miliardi di dollari di aiuti militari e umanitari all'Ucraina. Con il via libera, il provvedimento approda sul tavolo del presidente Joe Biden per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Ilamericano approva il pacchetto da 40di dollari dimilitari e umanitari all'. Con il via, il provvedimento approda sul tavolo del presidente Joe Biden per la ...

Ucraina: via libera Senato Usa ad aiuti per 40 miliardi Il Senato americano approva il pacchetto da 40 miliardi di dollari di aiuti militari e umanitari all'Ucraina. Con il via libera, il provvedimento approda sul tavolo del presidente Joe Biden per la firma. La misura è stata approvata con 85 voti a favore e 11 contrari. 19 maggio 2022