Ucraina ultime notizie. Joe Biden nega a Kiev lanciarazzi a lunga gittata (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente Usa Joe Biden resiste alle pressanti richieste di Kiev di ottenere sistemi lancia razzi a lunga gittata, nel timore che possano essere usati per lanciare attacchi in territorio russo, espandendo e prolungando il conflitto in Ucraina. Ancora tensioni sul piano diplomatico dopo che la Turchia ha bloccato la decisione sull’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. La Gdf congela 150 milioni di beni alla russa United Aircraft Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente Usa Joeresiste alle pressanti richieste didi ottenere sistemi lancia razzi a, nel timore che possano essere usati per lanciare attacchi in territorio russo, espandendo e prondo il conflitto in. Ancora tensioni sul piano diplomatico dopo che la Turchia ha bloccato la decisione sull’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. La Gdf congela 150 milioni di beni alla russa United Aircraft

Advertising

TgLa7 : #SpecialeTgLA7 L'attacco della portavoce del ministero degli Esteri russo #Zakharova: 'E' in corso un sacco occiden… - SkyTG24 : 'I #russi hanno nelle loro mani più di duemila civili. Li trattano come criminali di guerra. Li tengono in prigione… - LuigiF97101292 : RT @LBasemi: Ucraina ultime notizie. Joe Biden nega a Kiev lanciarazzi a lunga gittata - Il Sole 24 ORE @sole24ore - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina 007 Gb: “Russia licenzia alti ufficiali” - #Ultime #Notizie #Ucraina #“Russia - Miti_Vigliero : Media russi:?«89 soldati del battaglione Azov trasferiti in Russia, saranno incriminati per reati di estremismo» -