Ucraina: nuovi bombardamenti sui civili (Di giovedì 19 maggio 2022) Dieci civili sono morti e sette sono quelli rimasti feriti in due delle città della regione ad est dell’Ucraina di Donetsk, fortemente colpita nelle giornate di ieri ed oggi dai bombardamenti dell’esercito russo. A riferire la notizia è proprio il Capo dell’Amministrazione militare regionale Pavlo Kyrylenko. “Il 18 maggio i russi hanno ucciso dieci civili del Donbass, sette a Lyman e tre a Bakhmut. Tra i morti ci sono due bambini, uno a Lyman e uno a Bakhmut. Altre sette persone sono state ferite oggi” ha comunicato Kyrylenko. Il Capo dell’Amministrazione ha poi aggiunto che è attualmente impossibile stabile il numero esatto delle vittime nelle città occupate di Mariupol e Volnovakha. La serie di attacchi tra Russia e Ucraina Le forze di Mosca hanno continuato a bombardare ieri sera la regione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Diecisono morti e sette sono quelli rimasti feriti in due delle città della regione ad est dell’di Donetsk, fortemente colpita nelle giornate di ieri ed oggi daidell’esercito russo. A riferire la notizia è proprio il Capo dell’Amministrazione militare regionale Pavlo Kyrylenko. “Il 18 maggio i russi hanno ucciso diecidel Donbass, sette a Lyman e tre a Bakhmut. Tra i morti ci sono due bambini, uno a Lyman e uno a Bakhmut. Altre sette persone sono state ferite oggi” ha comunicato Kyrylenko. Il Capo dell’Amministrazione ha poi aggiunto che è attualmente impossibile stabile il numero esatto delle vittime nelle città occupate di Mariupol e Volnovakha. La serie di attacchi tra Russia eLe forze di Mosca hanno continuato a bombardare ieri sera la regione ...

