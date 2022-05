Ucraina, la guerra addosso ai bambini. “I russi fanno combattere gli studenti” (Di giovedì 19 maggio 2022) Ucraina, in Donbass la guerra si fa più feroce. I russi intensificano le azioni militari e non esitano a uccidere civili, bambini compresi. Il Governo di Kiev fa sapere intanto che quest’anno il raccolto del grano sarà dimezzato a causa della guerra. Dieci persone sono morte, inclusi 2 bambini, e 7 sono rimasti feriti. È il bilancio dei bombardamenti dell’esercito russo in due città dell’Ucraina nella regione di Donetsk, nel Donbass. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, riportato da Interfax Ukraine. “Il 18 maggio i russi hanno ucciso dieci civili del Donbass, 7 a Lyman e 3 a Bakhmut. Tra i morti ci sono due bambini, uno a Lyman e uno a Bakhmut. Altre sette persone sono state ferite oggi (19 ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 19 maggio 2022), in Donbass lasi fa più feroce. Iintensificano le azioni militari e non esitano a uccidere civili,compresi. Il Governo di Kiev fa sapere intanto che quest’anno il raccolto del grano sarà dimezzato a causa della. Dieci persone sono morte, inclusi 2, e 7 sono rimasti feriti. È il bilancio dei bombardamenti dell’esercito russo in due città dell’nella regione di Donetsk, nel Donbass. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, riportato da Interfax Ukraine. “Il 18 maggio ihanno ucciso dieci civili del Donbass, 7 a Lyman e 3 a Bakhmut. Tra i morti ci sono due, uno a Lyman e uno a Bakhmut. Altre sette persone sono state ferite oggi (19 ...

