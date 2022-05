Stellantis - Al via i contratti di agenzia nel 2023 (Di giovedì 19 maggio 2022) Arriva, nel giugno 2023, il mandato di agenzia per i concessionari della galassia Stellantis. Con una commissione del 5%, di fronte a provvigioni a due cifre, al netto degli sconti, di adesso, ma con costi, soprattutto nel reperimento del prodotto, che si riducono moltissimo. Questo il piano presentato durante l'Automotive Dealer Day di Verona da Maria Grazia Davino, head sales & marketing Enlarged Europe di Stellantis, che ha sottolineato come il percorso di questa "rivoluzione" partirà con una fese di test in tre paesi, Austria, Belgio e Olanda, per i brand premium (Alfa Romeo, DS e Lancia) e per i veicoli commerciali leggeri, nell'estate 2023, per poi concludersi nel 2026 nei paesi europei interessati alla nuova BER (Block Exemption Rule). Premi "variabili". Per tenere sotto pressione i dealer ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 19 maggio 2022) Arriva, nel giugno, il mandato diper i concessionari della galassia. Con una commissione del 5%, di fronte a provvigioni a due cifre, al netto degli sconti, di adesso, ma con costi, soprattutto nel reperimento del prodotto, che si riducono moltissimo. Questo il piano presentato durante l'Automotive Dealer Day di Verona da Maria Grazia Davino, head sales & marketing Enlarged Europe di, che ha sottolineato come il percorso di questa "rivoluzione" partirà con una fese di test in tre paesi, Austria, Belgio e Olanda, per i brand premium (Alfa Romeo, DS e Lancia) e per i veicoli commerciali leggeri, nell'estate, per poi concludersi nel 2026 nei paesi europei interessati alla nuova BER (Block Exemption Rule). Premi "variabili". Per tenere sotto pressione i dealer ...

Advertising

photorevole : I dealer Stellantis cambiano: da giugno 2023 via al nuovo contratto: da dealer a retailer ! - CorriereLucano : #Stellantis, Moretto (Iv): “Un Patto per lo sviluppo di Melfi e della Basilicata” - ABMnewscom : Stellantis guida la transizione ecologica con la più ampia gamma di prodotti elettrificati in Italia - gibgenova : Stellantis la più ampia gamma di prodotti elettrificati in Italia - CorriereLucano : Indotto #Stellantis, per la @cislbasilicata positiva la condivisione del metodo con la Regione #Basilicata, bene i… -

Maserati Grecale: a Cassino tutto pronto per la produzione in serie Il via dovrebbe essere ufficialmente comunicato da Stellantis nei prossimi giorni. La produzione in serie dovrebbe iniziare nel corso del prossimo mese di giugno. Grazie all'arrivo di questo modello ... Panda e Tonale per dire addio alla cassa integrazione Anche in virtù di questo successo, Stellantis ha di fatto già confermato che le linee di questo ... con la guerra e la carenza di forniture che dovrebbero andare via via attenuando il loro impatto ... Motor1 Italia Al via i contratti di agenzia nel 2023 La trasfromazione da concessionari ad agenti partirà, con una fase di test, a giugno del prossimo anno in tre paesi-pilota e per vcl e tre brand. Si concluderà nel 2026 ... Una Citroen C3 ancora più glamour Ecco la Elle Eppure, la storia della Casa francese aveva già preso il via con la Traction Avant. Icone di stile e glamour: oggi Elle è pubblicato in 60 paesi nel mondo, mentre il Doppio Chevron fa parte del gruppo ... Ildovrebbe essere ufficialmente comunicato danei prossimi giorni. La produzione in serie dovrebbe iniziare nel corso del prossimo mese di giugno. Grazie all'arrivo di questo modello ...Anche in virtù di questo successo,ha di fatto già confermato che le linee di questo ... con la guerra e la carenza di forniture che dovrebbero andareattenuando il loro impatto ... I dealer Stellantis cambiano: da giugno 2023 via al nuovo contratto La trasfromazione da concessionari ad agenti partirà, con una fase di test, a giugno del prossimo anno in tre paesi-pilota e per vcl e tre brand. Si concluderà nel 2026 ...Eppure, la storia della Casa francese aveva già preso il via con la Traction Avant. Icone di stile e glamour: oggi Elle è pubblicato in 60 paesi nel mondo, mentre il Doppio Chevron fa parte del gruppo ...