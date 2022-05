Stellantis - Al via i contratti di agenzia nel 2023 (Di giovedì 19 maggio 2022) Arriva, nel giugno 2023, il mandato di agenzia per i concessionari della galassia Stellantis. Con una commissione del 5%, di fronte a provvigioni a due cifre, al netto degli sconti, di adesso, ma con costi, soprattutto nel reperimento del prodotto, che si riducono moltissimo. Questo il piano presentato durante l'Automotive Dealer Day di Verona da Maria Grazia Davino, head sales & marketing Enlarged Europe di Stellantis, che ha sottolineato come il percorso di questa "rivoluzione" partirà con una fese di test in tre paesi, Austria, Belgio e Olanda, per i brand premium (Alfa Romeo, DS e Lancia) e per i veicoli commerciali leggeri, nell'estate 2023, per poi concludersi nel 2026 nei paesi europei interessati alla nuova BER (Block Exemption Rule). Premi "variabili". Per tenere sotto pressione i dealer ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 19 maggio 2022) Arriva, nel giugno, il mandato diper i concessionari della galassia. Con una commissione del 5%, di fronte a provvigioni a due cifre, al netto degli sconti, di adesso, ma con costi, soprattutto nel reperimento del prodotto, che si riducono moltissimo. Questo il piano presentato durante l'Automotive Dealer Day di Verona da Maria Grazia Davino, head sales & marketing Enlarged Europe di, che ha sottolineato come il percorso di questa "rivoluzione" partirà con una fese di test in tre paesi, Austria, Belgio e Olanda, per i brand premium (Alfa Romeo, DS e Lancia) e per i veicoli commerciali leggeri, nell'estate, per poi concludersi nel 2026 nei paesi europei interessati alla nuova BER (Block Exemption Rule). Premi "variabili". Per tenere sotto pressione i dealer ...

Fca-Stellantis, Suv Grecale: si parte con la produzione Oggi non si lavora e nemmeno domani e attesa per lunedì per mancanza di microchip nello stabilimento di Cassino di Fca-Stellantis, ma da mercoledì 25 maggio ci sarà il ...