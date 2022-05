Seul lancia l'allarme: "La Corea del Nord sta valutando i tempi un nuovo test nucleare" (Di giovedì 19 maggio 2022) La Corea del Nord sta valutando i tempi il suo settimo test nucleare dopo aver completato i preparativi: è lo scenario tracciato dall'intelligence sudCoreana (National Intelligence Service) in un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Ladelstail suo settimodopo aver completato i preparativi: è lo scenario tracciato dall'intelligence sudna (National Intelligence Service) in un ...

Advertising

Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Seul lancia l'allarme: 'In Corea del Nord tutto pronto per test nucleare'. Lo sostiene un funzionario dell'Ufficio presid… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Seul lancia l'allarme: 'In Corea del Nord tutto pronto per test nucleare'. Lo sostiene un funzionario dell'Ufficio presid… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Seul lancia l'allarme: 'In Corea del Nord tutto pronto per test nucleare'. Lo sostiene un funzionario dell'Ufficio presid… - blogfp : RT @Agenzia_Ansa: Seul lancia l'allarme: 'In Corea del Nord tutto pronto per test nucleare'. Lo sostiene un funzionario dell'Ufficio presid… - LiberoReporter : Penisola coreana: #Seul lancia #allarme, #KimJongUn pronto a nuovo #test #nucleare” -