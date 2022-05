Scontro con autobus a Piana di Monte Verna, Paolo muore a soli 18 anni (Di giovedì 19 maggio 2022) Aveva compiuto 18 anni appena due settimane fa Paolo Mone, il ragazzo biondo dal sorriso contagioso morto ieri pomeriggio in un incidente in località Miglio 25 a Piana di Monte Verna, in provincia di Caserta, al confine con il comune di Caiazzo. Fatale lo Scontro con un autobus. Incidente a Piana di Monte Verna (Caserta), L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 19 maggio 2022) Aveva compiuto 18appena due settimane faMone, il ragazzo biondo dal sorriso contagioso morto ieri pomeriggio in un incidente in località Miglio 25 adi, in provincia di Caserta, al confine con il comune di Caiazzo. Fatale locon un. Incidente adi(Caserta), L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

