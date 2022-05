Scholz non favorevole a stringere per ingresso Kiev nell'Ue (Di giovedì 19 maggio 2022) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz non è favorevole ad una procedura più corta rispetto a quella standard per l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue. Lo ha detto parlando al Bundestag. 19 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Il cancelliere tedesco Olafnon èad una procedura più corta rispetto a quella standard per l'dell'Ucraina'Ue. Lo ha detto parlando al Bundestag. 19 maggio 2022

