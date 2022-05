Advertising

sportli26181512 : Salisburgo, UFFICIALE: il tecnico Jaissle rinnova fino al 2025: Matthias Jaissle rimarrà l'allenatore del Salisburg… - sportli26181512 : Calciomercato Salisburgo, le cessioni più costose di sempre. CLASSIFICA: Ufficiale il trasferimento di Haaland al C… - okcalciomercato : Borussia Dortmund, ecco l’erede di Haaland: ufficiale l’acquisto di Adeyemi dal Salisburgo -

L'allenatore tedesco ha firmato un biennale e si sposterà in Portogallo dopo le esperienze tra Salisburgo, Bayer Leverkusen, Beijing Guoan e Psv. UFFICIALE: Salisburgo, arriva il rinnovo per mister Jaissle. Ha firmato fino al 2025 Il tedesco Roger Schmidt è il nuovo allenatore del Benfica. E' stato lo stesso club lusitano a comunicarlo ufficialmente.Mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata: Roger Schmidt è il nuovo tecnico del Benfica. L'allenatore tedesco ha firmato un biennale e si sposterà in Portogallo dopo le esperienze tra Salisburgo, Bay ...