Quando e dove sarà possibile vedere la tiara nuziale di Diana esposta al pubblico

La tiara che Lady Diana Spencer indossò il giorno del suo royal wedding con il principe Carlo, verrà esposta per la prima volta da Sotheby's a Londra, in occasione dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Era il luglio del 1981 Quando Lady D indossò questo gioiello divenuto iconico per le sue nozze. Il diadema fatto di diamanti montati su oro e argento, intrecciati nel motivo a ghirlanda che si chiude al centro formando un cuore, si pensa risalga al 1767. Da allora è passato di generazione in generazione fino ad arrivare, nel 1919 nelle mani di Lady Cynthia Hamilton, nonna della principessa Diana, che a sua volta lo ricevette come dono per le sue nozze con il Visconte Althorp, il settimo conte Spencer. La fattura della tiara è mutata nel corso tempo, e ...

