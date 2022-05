Peugeot 208 si arricchisce nell’allestimento Like (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Peugeot 208 si rinnova nella dotazione dell’allestimento di ingresso in gamma, il Like, più ricco di contenuti che aggiungono ulteriore valore all’offerta.Gli specchietti retrovisori guadagnano la regolazione elettrica,il guscio che avvolge i retrovisori esterni diventa nero lucido,i vetri elettrici anteriori sono ora sequenziali e comprendono la funzione anti-pizzicamento. Sui montanti posteriori troviamo un inedito badge “Like”. Completa il quadro delle novità il motore PureTech 75 S&S Euro 6.d con cui viene proposto questo allestimento con un prezzo di listino di 17.120 euro.Ma acquistarla in contanti non è l’unico modo per mettersi al volante di Peugeot 208, perchè il concetto di “Power of Choice” presentato dal brand in occasione del lancio di questo modello ha fatto breccia anche in altri ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –208 si rinnova nella dotazione dell’allestimento di ingresso in gamma, il, più ricco di contenuti che aggiungono ulteriore valore all’offerta.Gli specchietti retrovisori guadagnano la regolazione elettrica,il guscio che avvolge i retrovisori esterni diventa nero lucido,i vetri elettrici anteriori sono ora sequenziali e comprendono la funzione anti-pizzicamento. Sui montanti posteriori troviamo un inedito badge “”. Completa il quadro delle novità il motore PureTech 75 S&S Euro 6.d con cui viene proposto questo allestimento con un prezzo di listino di 17.120 euro.Ma acquistarla in contanti non è l’unico modo per mettersi al volante di208, perchè il concetto di “Power of Choice” presentato dal brand in occasione del lancio di questo modello ha fatto breccia anche in altri ...

