Milano, torna il WeWorld Festival: talk e mostre su barriere e stereotipi di genere. “Eliminarli per arrivare a una reale parità” (Di giovedì 19 maggio 2022) La onlus italiana indipendente WeWorld, impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne, bambine e bambini in 25 Paesi del mondo, terrà a Milano la 12esima edizione del WeWorld Festival, sul tema della condizione delle donne in Italia: il Festival si svolgerà a BASE Milano il 20, 21 e 22 maggio e prevede, tra gli ospiti, la cantautrice Francesca Michielin in dialogo con Corinna De Cesare, la sociolinguista Vera Gheno, la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari, l’influencer e scrittrice Fiore Manni con il suo nuovo libro “Amore, sesso e altre cose così”, la giornalista Jennifer Guerra, il duo di “Mamma di Merda”, l’influencer Pierluca Mariti (su Instagram “piuttosto che”) e Monica Martinelli della casa editrice Settenove. Saranno tre giorni di talk, dibattiti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) La onlus italiana indipendente, impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne, bambine e bambini in 25 Paesi del mondo, terrà ala 12esima edizione del, sul tema della condizione delle donne in Italia: ilsi svolgerà a BASEil 20, 21 e 22 maggio e prevede, tra gli ospiti, la cantautrice Francesca Michielin in dialogo con Corinna De Cesare, la sociolinguista Vera Gheno, la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari, l’influencer e scrittrice Fiore Manni con il suo nuovo libro “Amore, sesso e altre cose così”, la giornalista Jennifer Guerra, il duo di “Mamma di Merda”, l’influencer Pierluca Mariti (su Instagram “piuttosto che”) e Monica Martinelli della casa editrice Settenove. Saranno tre giorni di, dibattiti, ...

fattoquotidiano : Milano, torna il WeWorld Festival: talk e mostre su barriere e stereotipi di genere. “Eliminarli per arrivare a una… - takethedate : RT @TIG_italia: ?? #SAVETHEDATE | #Milano ?? ?? ?? ???????????? ???????? ??Torna a #Milano la terza edizione del ???????????? & ?????????????? ???????????? ????????????????? ???? ????… - BnB_Ferroviere : Da domani a domenica il pianoforte torna protagonista in città con @PianoCityMilano - Aleb1107 : RT @fsnews_it: Lo storico #treno Arlecchino torna sui binari italiani ??? ???? domenica #22maggio per un imperdibile #viaggio da #Roma a #Mila… - eventiatmilano : Da domani a domenica il pianoforte torna protagonista in città con @PianoCityMilano -