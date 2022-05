(Di giovedì 19 maggio 2022) Una bella foto diD'Orazio, la giovane mamma operaia morta schiacciata da un macchinario nella fabbrica di Montemurlo in cui lavorava: è diventata un simbolo per tutti i morti sul lavoro di ...

Nazione_Prato : Luana, scontro sull’affidamento del bambino Il padre: 'Voglio prendermi cura di mio figlio' -

Lotra i genitori die il padre del piccolo era già emerso durante l'udienza preliminare nei confronti dei titolari della fabbrica dove è morta la giovane operaia e del tecnico ...A Caulonia in campoFranco e Franco Cagliuso. A Ciminà è sfida tra Mangiameli e Salinitri. A ... A Terranova Sappo Minulioelettorale tra Votano e Tigani. A Varapodio è sfida a due tra ... Luana, scontro sull’affidamento del bimbo Lo scontro tra i genitori di Luana e il padre del piccolo era già emerso durante l’udienza preliminare nei confronti dei titolari della fabbrica dove è morta la giovane operaia e del tecnico ...Giuseppe Le Rose è intervenuto in collegamento all’udienza per la revoca della potestà genitoriale chiesta dai nonni. "Non me lo fanno vedere" ...