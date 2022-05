Lo yuan perde colpi E gli investitori salutano il Dragone

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 maggio 2022) Un po’ il deprezzamento dellosul dollaro, un po’ l’incomprensibile strategia zero-Covid. In mezzo, un’economia che così forte non è, il tutto condito da una spolverata di repressione sull’industria tecnologica. E allora, nell’attesa ti tempi migliori, se mai arriveranno, meglio girare al largo dal. Che in Cina sia in atto una vera e propria fuga di capitali non è una novità. Però adesso ci sono i numeri, altri numeri, quelli del Financial Times. A Londra hanno fatto i calcoli, scoprendo che sì, qualcosa nella seconda economia globale non torna. Per esempio che dall’inizio dell’anno i gestori di fondi esteri hanno venduto obbligazioni inper un controvalore di 35 miliardi di dollari e questo per colpa essenzialmente del progressivo indebolimento della moneta cinese scesa in questi mesi di quasi il 5% rispetto al ...