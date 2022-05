Lo storico Barbero in controtendenza sulla guerra: Hitler aveva torto, ma posso citare le bombe su Hiroshima? (Di giovedì 19 maggio 2022) In Russia il livello della democrazia è bassissimo ma il tema della repressione del dissenso ce lo abbiamo anche noi. Usare la grande narrazione del proprio passato per compattare il paese si è sempre fatto, lo fa la Russia e lo fanno gli Stati Uniti. E’ legittimo il dubbio che l’unificazione europea non sia stata fatta negli interessi di tutti i paesi. Tra Ucraina e Russia lo storico non deve dire chi ha ragione ma deve capire. Sono solo alcuni passaggi della lezione che lo storico Alessandro Barbero ha tenuto on line per gli studenti del liceo Torricelli di Somma Vesuviana e per la quale è finito sotto accusa sui social e non solo. Lo storico non si schiera tra le opposte propagande: “Entrambe le narrazioni sono false perché c’è un passato filo-nazista presente, con cui l’Ucraina dovrebbe fare i conti, ma anche la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022) In Russia il livello della democrazia è bassissimo ma il tema della repressione del dissenso ce lo abbiamo anche noi. Usare la grande narrazione del proprio passato per compattare il paese si è sempre fatto, lo fa la Russia e lo fanno gli Stati Uniti. E’ legittimo il dubbio che l’unificazione europea non sia stata fatta negli interessi di tutti i paesi. Tra Ucraina e Russia lonon deve dire chi ha ragione ma deve capire. Sono solo alcuni passaggi della lezione che loAlessandroha tenuto on line per gli studenti del liceo Torricelli di Somma Vesuviana e per la quale è finito sotto accusa sui social e non solo. Lonon si schiera tra le opposte propagande: “Entrambe le narrazioni sono false perché c’è un passato filo-nazista presente, con cui l’Ucraina dovrebbe fare i conti, ma anche la ...

