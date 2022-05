LDA costretto ad interrompere l’incontro con i fan per un leggero malore

Advertising

gleek96 : che imbarazzo aver costretto lda a scegliere luli per il videoclip di bandana ???? siete fan, non conoscete quel mon… -

Il cantante, infatti, al pari di Mia Martini , si è trovatoin passato a dover combattere ... Amici 21, Top20 YouTube/supera Alex, Luigi, Albe... Sissi fuori classifica La loro ...Penso mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone' , ha dichiaratodopo essere statoa lasciare il programma timonato da Maria De Filippi. E ...Malore per LDA, allievo di Amici e figlio di Gigi D’Alessio, durante un incontro con i fan. “Mi girava tantissimo la testa e non ero lucido, per questo sono dovuto uscire”, ha spiegato su Instagram. M ...LDA ha avuto un malore durante un instore: ecco come sta il cantante e quello che è accaduto durante l'incontro con i fan.