I contatori del gas esplodono a catena, tanta paura in strada (Di giovedì 19 maggio 2022) Fiamme in strada a Roma, esplosione a catena di diversi contatori del gas posizionati sul piano stradale. Evacuate 8 famiglie residenti in due palazzine. E' successo nella Capitale con la deflagrazione, a catena, di 10 contatori del gas in via di Carcaricola, all'altezza del civico 85 tra Giardinetti e Torrenova. Più di 20 persone, spaventate dall'esplosione, sono scese in strada. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo tanto spavento. L'utenza del gas è stata interrotta a due palazzine e 8 famiglie sono state fatte evacuare fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Roma più due autobotti e il Carro Rilevamento Radioattivo Chimico. Presenti anche agenti della polizia di Stato, personale di ...

