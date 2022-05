Franco Simone a Oggi è un altro giorno: “Ho salvato la vita a una donna” (Di giovedì 19 maggio 2022) Franco Simone si è raccontato nel salotto di Oggi è un altro giorno, ricordando con Serena Bortone un evento molto drammatico del suo passato. Il cantante, grande star nei paesi del Sud America, ha rivelato di quando ha salvato la vita a una donna in Argentina, che rischiava di essere arrestata dai militari, durante la dittatura di Videla. Franco Simone ha poi raccontato il forte legame con la mamma e le sorelle. Franco Simone: “Ho salvato una donna in Argentina” Franco Simone, il poeta con la chitarra, è stato uno dei cantautori di maggior successo degli anni ’70 e ’80. Ma la popolarità maggiore l’ha raggiunta ... Leggi su dilei (Di giovedì 19 maggio 2022)si è raccontato nel salotto diè un, ricordando con Serena Bortone un evento molto drammatico del suo passato. Il cantante, grande star nei paesi del Sud America, ha rivelato di quando halaa unain Argentina, che rischiava di essere arrestata dai militari, durante la dittatura di Videla.ha poi raccontato il forte legame con la mamma e le sorelle.: “Hounain Argentina”, il poeta con la chitarra, è stato uno dei cantautori di maggior successo degli anni ’70 e ’80. Ma la popolarità maggiore l’ha raggiunta ...

