Ferrari, un pieno di fiducia al GP di Barcellona (Di giovedì 19 maggio 2022) Per il weekend di Barcellona la scuderia di Maranello ha pronto un pacchetto di aggiornamenti innovativo, in grado di ribaltare la situazione. La Red Bull li ha già presentati nelle gare precedenti, in teoria. La Ferrari giocherà tutto in questa tappa spagnola. Ecco cosa verrà modificato sulla Rossa. Per quanto riguarda l’effetto suolo, il Cavallino aveva già fatto vedere di aver risolto alcuni problemi e confermato di essere in grado di competere per le prime posizioni. La conferma arriva dai primi cinque Gran Premi, con Charles Leclerc in testa al mondiale con 104 punti. La Rossa precede di 6 lunghezze la Red Bull tra i costruttori. Uno scenario incredibile pensando all’ultimo, terribile biennio. La dieta migliora Da Imola in poi, Verstappen e la sua RB18 hanno brutalmente cambiato pelle, dominando la scena sia in Italia, sia in quel di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 19 maggio 2022) Per il weekend dila scuderia di Maranello ha pronto un pacchetto di aggiornamenti innovativo, in grado di ribaltare la situazione. La Red Bull li ha già presentati nelle gare precedenti, in teoria. Lagiocherà tutto in questa tappa spagnola. Ecco cosa verrà modificato sulla Rossa. Per quanto riguarda l’effetto suolo, il Cavallino aveva già fatto vedere di aver risolto alcuni problemi e confermato di essere in grado di competere per le prime posizioni. La conferma arriva dai primi cinque Gran Premi, con Charles Leclerc in testa al mondiale con 104 punti. La Rossa precede di 6 lunghezze la Red Bull tra i costruttori. Uno scenario incredibile pensando all’ultimo, terribile biennio. La dieta migliora Da Imola in poi, Verstappen e la sua RB18 hanno brutalmente cambiato pelle, dominando la scena sia in Italia, sia in quel di ...

