Draghi mette la politica spalle al muro: fiducia sul Ddl concorrenza (Di giovedì 19 maggio 2022) 8 minuti, dopo una telefonata a sorpresa. Nel pomeriggio Mario Draghi con due gesti fulminei mette sottosopra la politica italiana. Eppure in mattinata dopo l’informativa sull’Ucraina in cui aveva preso tempo senza dire nulla (soprattutto sull’invio delle armi a Kiev) la situazione sembrava bloccata, anzi , anestetizzata sulla stessa lunghezza d’onda con cui si va avanti da diverse settimane, per non dire mesi: partiti divisi internamente e tra di loro, più concentrati ad affilare le armi in vista delle prossime elezioni politiche che ad occuparsi della difficile questione politico-economica. Un atteggiamento che ha portato allo slittamento eterno sulla Delega Fiscale, allo stop della Riforma della Giustizia, a mille altri freni e paletti responsabili del rallentamento dell’azione di governo. Fino alle 17. Tra la sorpresa di tutti i ... Leggi su panorama (Di giovedì 19 maggio 2022) 8 minuti, dopo una telefonata a sorpresa. Nel pomeriggio Mariocon due gesti fulmineisottosopra laitaliana. Eppure in mattinata dopo l’informativa sull’Ucraina in cui aveva preso tempo senza dire nulla (soprattutto sull’invio delle armi a Kiev) la situazione sembrava bloccata, anzi , anestetizzata sulla stessa lunghezza d’onda con cui si va avanti da diverse settimane, per non dire mesi: partiti divisi internamente e tra di loro, più concentrati ad affilare le armi in vista delle prossime elezioni politiche che ad occuparsi della difficile questione politico-economica. Un atteggiamento che ha portato allo slittamento eterno sulla Delega Fiscale, allo stop della Riforma della Giustizia, a mille altri freni e paletti responsabili del rallentamento dell’azione di governo. Fino alle 17. Tra la sorpresa di tutti i ...

