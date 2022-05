Draghi convoca un Cdm d' urgenza | i ministri non conoscono il motivo delle comunicazioni

(Di giovedì 19 maggio 2022) Mariohato un Consiglio deid'. In molti erano all'oscuromotivazioni, sintetizzate in un 'del presidente' ma secondo quanto riferito da alcuni ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultima Ora ?? #Draghi convoca il Consiglio dei ministri d'urgenza: sono tutti all'oscuro dei motivi. Cosa succede… - petergomezblog : Riforme bloccate e Pnrr a rischio, Draghi convoca i ministri d’urgenza. Ipotesi fiducia su decreto concorrenza (e b… - repubblica : Balneari, sale la tensione nella maggioranza. Draghi convoca un Cdm: la preoccupazione sull'impasse che blocca il d… - Europeo91785337 : RT @petergomezblog: Riforme bloccate e Pnrr a rischio, Draghi convoca i ministri d’urgenza. Ipotesi fiducia su decreto concorrenza (e balne… - sardo1951 : RT @jacopo_iacoboni: Draghi si è spazientito. chiaramente. convoca un consiglio dei ministri straordinario. In mezzo alle cialtronate di… -

vede Barelli, preoccupazione per stallo su balneari Il presidente del Consiglio, del resto, prima di lasciare la Camera dove ha reso un'informativa sul conflitto russo - ucraino, ha avuto un ...Marioha convocato un Consiglio dei Ministri d'urgenza. In molti erano all'oscuro delle motivazioni, sintetizzate in un 'comunicazioni del presidente' ma secondo quanto riferito da alcuni ministri, ...Roma, 19 mag. (LaPresse) – La fiducia sul ddl concorrenza sarà posta dal governo entro il mese di maggio. E’ questa l’intenzione che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha condiviso nel corso ...Roma, 19 mag. (Adnkronos) – Se non si arriverà a un accordo sul ddl concorrenza la fiducia verrà messa sul testo base, altrimenti -nel caso si arrivasse ad un accordo in commissione- verrà posta sul t ...