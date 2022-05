Advertising

iconanews : Doppio record da Sotheby's per Monet veneziano - AnsaVeneto : Aste: doppio record da Sotheby's per Monet veneziano. 56 milioni dollari veduta Venezia, primato per veduta italian… - NotizieTg : Sotheby's,doppio record Monet veneziano 7.00 Venezia spinge al rialzo le quotazioni di un Monet: una veduta del 1… - TelevideoRai101 : Sotheby's,doppio record Monet veneziano - salernonotizie : Salerno, stagione crocieristica da record: stamattina doppio approdo di navi al porto -

Agenzia ANSA

Il precedenteper un Monet veneziano era di 36,5 milioni di dollari, una veduta di Palazzo Ducale venduta da Sotheby's nel 2019. Per una veduta italiana, il primato era di un Turner romano dal ...... e molti rami che continuano a coinvolgere un pubblico da" ha dichiarato David C. Glasser, ... la stagione più lunga e divisa in due parti Harrison Ford ha esordito in tv con unruolo: ... Doppio record da Sotheby's per Monet veneziano - Arte Quel viaggio produsse 37 dipinti che catturano la incomparabile magia delle vedute veneziane. Il precedente record per un Monet veneziano era di 36,5 milioni di dollari, una veduta di Palazzo Ducale ...Venezia spinge al rialzo le quotazioni di un Monet: nella sua prima apparizione alle aste, una veduta del 1908 del Canal Grande e Santa Maria della Salute è stata venduta per 56,6 milioni di dollari d ...