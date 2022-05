Domenica 22 maggio a Sant’Egidio del Monte Albino una mattinata insieme a fido (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Egidio del Monte Albino (Sa) – Domenica 22 maggio 2022, a Sant’Egidio del Monte Albino, dalle ore 9.30 alle 13.00, presso il Parco Comunale Pittoni sito in via Coscioni, l’associazione Una Zampa per Amico organizza una mattinata dedicata agli amici a 4 zampe. Un momento di incontro dedicato ai cani con una sfilata canina. L’iniziativa è sostenuta da Sodalis CSV Salerno nell’ambito dei MAP 2021 ed ha ricevuto il patrocinio del comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Possono partecipare tutti i cani, non solo quelli di razza, ma anche i meticci che saranno valutati da una giuria di esperti “speciali”. I vincitori delle varie categorie riceveranno una ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Sa) –222022, adel, dalle ore 9.30 alle 13.00, presso il Parco Comunale Pittoni sito in via Coscioni, l’associazione Una Zampa per Amico organizza unadedicata agli amici a 4 zampe. Un momento di incontro dedicato ai cani con una sfilata canina. L’iniziativa è sostenuta da Sodalis CSV Salerno nell’ambito dei MAP 2021 ed ha ricevuto il patrocinio del comune didel. Possono partecipare tutti i cani, non solo quelli di razza, ma anche i meticci che saranno valutati da una giuria di esperti “speciali”. I vincitori delle varie categorie riceveranno una ...

