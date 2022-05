Comune di Benevento, nominati 320 scrutatori per i referendum del 12 giugno: i nomi (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 9 minutiSi rende noto che la Commissione elettorale comunale riunitasi in pubblica adunanza presso gli uffici dei Servizi Demografici, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per i referendum popolari indetti per domenica 12 giugno 2022. I quesiti referendari, com’è noto, riguarderanno: 1) l’abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; 2) la limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale; 3) la separazione delle funzioni dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 9 minutiSi rende noto che la Commissione elettorale comunale riunitasi in pubblica adunanza presso gli uffici dei Servizi Demografici, per procedere allana degliche saranno destinati agli uffici di sezione per ipopolari indetti per domenica 122022. I quesiti referendari, com’è noto, riguarderanno: 1) l’abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; 2) la limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale; 3) la separazione delle funzioni dei ...

