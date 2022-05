Come lanciare una green startup e far valere le proprie competenze all’estero: ecco il bando Cosvitec (Di giovedì 19 maggio 2022) Creare una startup green e valorizzare le proprie competenze all’estero: sono le due possibilità offerte da Cosvitec Università&Impresa, grazie al progetto green Idea Campania, al quale è possibile candidarsi fino alle ore 17,30 di mercoledì 15 giugno. Cosa è green Idea CampaniaSi tratta di un progetto, si legge in una nota di presentazione “presentato e finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico: Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della Regione Campania” P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO 14”. Ha per obiettivi il “potenziamento tecnologico nel settore della green economy, la creazione di startup innovative e la generazione di nuove Idee di impresa in Campania”. “I ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022) Creare unae valorizzare le: sono le due possibilità offerte daUniversità&Impresa, grazie al progettoIdea Campania, al quale è possibile candidarsi fino alle ore 17,30 di mercoledì 15 giugno. Cosa èIdea CampaniaSi tratta di un progetto, si legge in una nota di presentazione “presentato e finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico: Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della Regione Campania” P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO 14”. Ha per obiettivi il “potenziamento tecnologico nel settore dellaeconomy, la creazione diinnovative e la generazione di nuove Idee di impresa in Campania”. “I ...

