CHE TEMPO CHE FA: RICHARD GERE OSPITE D’ONORE DI FABIO FAZIO, DOMENICA SU RAI3 (Di giovedì 19 maggio 2022) RICHARD GERE è l’OSPITE D’ONORE della penultima puntata stagionale di Che TEMPO Che Fa, fiore all’occhiello di RAI3. L’annuncio arriva da FABIO FAZIO che sui social svela l’ennesimo colpaccio mediatico e giornalistico. Una lunga e straordinaria carriera tra grandi successi cinematografici e impegno umanitario. RICHARD GERE DOMENICA a Che TEMPO Che Fa. Un salotto dove continuano ad essere di casa Premi Nobel, Premi Oscar e le stelle più preziose dello spettacolo, della scienza, della politica, dello sport e della cultura. A settembre si riparte, sempre con FAZIO su RAI3. DOMENICA per la penultima puntata di ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 19 maggio 2022)è l’della penultima puntata stagionale di CheChe Fa, fiore all’occhiello di. L’annuncio arriva dache sui social svela l’ennesimo colpaccio mediatico e giornalistico. Una lunga e straordinaria carriera tra grandi successi cinematografici e impegno umanitario.a CheChe Fa. Un salotto dove continuano ad essere di casa Premi Nobel, Premi Oscar e le stelle più preziose dello spettacolo, della scienza, della politica, dello sport e della cultura. A settembre si riparte, sempre consuper la penultima puntata di ...

amnestyitalia : I soldati ucraini che si sono arresi dopo essere stati assediati per lungo tempo nell’Azovstal di Mariupol devono e… - marcotravaglio : Non avendo nulla da dire, i liberali alle vongole passano il tempo a tappare la bocca agli altri. Ogni giorno compu… - borghi_claudio : Il tempo che si perde alla Camera fra voti di fiducia e ordini del giorno (due cose sostanzialmente inutili) è allucinante. - ITACA_sette : @MarcoRizzoPC Genti...con nessuna visione dello stato della gente ma attenta a salvaguardare e aumentare il proprio… - Ilmedioevale : RT @edosyloslabini: Che tristezza vedere i nostri bambini ancora con le mascherine a scuola (unici in Europa!!). Chi ha fatto questa scelta… -