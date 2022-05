Advertising

zazoomblog : Caldo: a Bolzano la notte di maggio più calda dal 1956 - #Caldo: #Bolzano #notte #maggio #calda - AnsaTrentinoAA : Caldo: in vista 34 gradi, ma Bolzano perde primato. Temperature ancora in salita |#ANSA - alto_adige : Bolzano bollente: l'alta pressione africana porterà il termometro fino a 34 gradi - iconaclima : Intensa ondata di #caldo: ieri #Milano e #Bolzano le città più roventi d'Italia con 32 gradi: temperature 10 gradi… - iconanews : Continua l’ondata di caldo anomalo: ieri 32 gradi a Milano e Bolzano, valori di fine luglio -

, la temperatura più bassa è stata di 21 gradi e a Merano di 20 grado", scrive il meteorologo provinciale Dieter Peterlin sui social media. . 19 maggio 2022Il sovrintendente minacciò ispezioni nella scuola Ambiente,(quasi) record a. L'esperto: "Temperature così alte non si vedevano dal 1998" Trento, a 80 anni prende la seconda laurea in ...(ANSA) - BOLZANO, 19 MAG - Dal punto di vista meteorologico, la scorsa notte a Bolzano è stata da record. "Le nubi basse hanno smorzato il raffrescamento notturno e quindi la val d'Adige non solo ha r ...Meteo per Giovedì 19 Maggio 2022, Bolzano. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 20 e 31°C ...